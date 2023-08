Per il 67% degli intervistati, l’evento che è rimasto più impresso è la pandemia di Covid. Seguono la guerra in Ucraina e il terremoto de L’Aquila. Le notizie che colpiscono di più gli italiani sono quelle di cronaca. E anche i temi su cui si cercano informazioni più spesso, di conseguenza, sono di cronaca. Il sondaggio è stato diffuso in occasione del ventennale della nascita dal canale all news