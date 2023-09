Funerali Napolitano, la cerimonia alle 11.30 a Montecitorio. DIRETTA

Si terranno alle 11.30 alla Camera i funerali di Stato in forma laica del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Previsti gli interventi, oltre che del figlio Giulio e della nipote Sofia, di Paolo Gentiloni, Gianni Letta, Giuliano Amato, Anna Finocchiaro e del cardinale Gianfranco Ravasi. Saranno presenti, tra gli altri, anche i presidenti francese Emmanuel Macron e tedesco Frank Walter Steinmeier. Allestiti due maxi schermi: uno in piazza Montecitorio e l'altro nell'adiacente piazza Capranica. Il feretro di Napolitano con il relativo corteo funebre partirà da Palazzo Madama, che ospita la camera ardente, e percorrerà corso del Rinascimento, piazza Argentina, passando per piazza Venezia, via del Corso, fino a piazza Montecitorio. Per un tratto il solo carro sarà scortato dai Corazzieri.





