Cimitero acattolico di Roma, cos'è e dove si trova

Si trova alle spalle della Piramide Cestia e accoglie personaggi illustri che in vita hanno testimoniato la propria laicità: dal poeta Shelley agli scrittori Carlo Emilio Gadda e Andrea Camilleri, fino a politici come Antonio Gramsci. Qui sarà sepolto Giorgio Napolitano

"Non c'è al mondo altro cimitero che ispiri un tal senso di pace infinita, di speranza e di fede. Nella pace solenne dormono insieme l'ultimo sonno uomini di ogni razza e paese, d'ogni lingua ed età". Con queste parole viene descritto, sul sito ufficiale, il cimitero acattolico di Roma che si trova alle spalle della Piramide Cestia ed è il luogo dove riposano personaggi illustri che in vita hanno testimoniato la propria laicità. Conosciuto anche come "cimitero degli inglesi", vi sono sepolti numerosi artisti come i poeti John Keats e Percy Bysshe Shelley e gli scrittori Carlo Emilio Gadda e Andrea Camilleri, oltre a politici fra cui Antonio Gramsci. Qui sarà sepolto anche l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Storia del cimitero acattolico In zona Testaccio, il cimitero acattolico è uno dei luoghi di sepoltura tutt’ora in uso più antichi in Europa. Il suo utilizzo risale al 1716 circa quando, secondo la documentazione citata nel sito, Papa Clemente XI vi concesse la sepoltura dei membri della Corte Stuart, protestanti, in esilio dall’Inghilterra. Secondo le normative ecclesiastiche della Chiesa Cattolica, infatti, ai Protestanti era preclusa la sepoltura in chiese cattoliche o in terre consacrate. approfondimento Andrea Camilleri, scritti inediti e documenti ritrovati dalle figlie

Le prime tombe La lapide più antica che si trova nel cimitero è quella del 1738 di uno studente di Oxford caduto da cavallo. Ma in totale ci sono circa 4.000 persone sepolte, per lo più inglesi e tedeschi, ma anche italiani, americani, scandinavi, russi e greci. La maggior parte delle tombe sono di protestanti e di ortodossi orientali, alcune appartengono a credenti di altre religioni quali l’Islam, lo Zoroastrismo, il Buddismo e il Confucianesimo. Il primo nordamericano che vi fu sepolto, nel 1803, fu la diciottenne Ruth McEvers e, nello stesso anno, anche il Barone Friedrich Wilhelm von Humboldt, ministro della Prussia e residente a Roma, vi seppellì suo figlio Wilhelm di 9 anni. approfondimento Morte Napolitano, Papa Francesco alla camera ardente in Senato. VIDEO

Gli italiani nel cimitero acattolico Tra gli italiani che riposano in questo luogo ci sono Antonio Gramsci, il poeta della beat generation Gregory Corso, il fisico Bruno Pontecorvo e gli scrittori Carlo Emilio Gadda e Andrea Camilleri. E ancora: lo scirttore e politico Emilio Lussu, lo scrittore e poeta Dario Bellezza, la stilista Simonetta Colonna di Cesarò e la scrittrice Luce d'Eramo. Nel 2014, nonostante la richiesta del Comune di Roma e della Regione, l'amministrazione ha rifiutato la sepoltura dei due antifascisti Rosario Bentivegna e Carla Capponi. Secondo le regole del cimitero, ancora oggi vi possono essere seppelliti cittadini stranieri preferibilmente di area anglosassone che non siano di religione cattolica e se al momento del decesso erano residenti in Italia e, in via eccezionale, anche personaggi illustri italiani purchè in vita abbiano comunque testimoniato la propria laicità. approfondimento La carriera di Andrea Camilleri tra musica, cinema e fumetti

I personaggi illustri sepolti Arthur Edward Aitken (1861 - 1924), generale britannico

(1861 - 1924), generale britannico Walther Amelung (1865 - 1927), archeologo tedesco

(1865 - 1927), archeologo tedesco Hendrik Christian Andersen (1872 - 1940), scultore, amico e amante di Henry James

(1872 - 1940), scultore, amico e amante di Henry James Robert Michael Ballantyne (1825 - 1894), scrittore scozzese

(1825 - 1894), scrittore scozzese Milena Pavlović-Barili (1909 - 1945), pittrice e illustratrice serba

(1909 - 1945), pittrice e illustratrice serba Dario Bellezza (1944 - 1996), poeta italiano

(1944 - 1996), poeta italiano Karl Julius Beloch (1854 - 1929), storiografo classico tedesco

(1854 - 1929), storiografo classico tedesco Edward Elhanan Berry (1861 - 1931), imprenditore, diplomatico e intellettuale britannico

(1861 - 1931), imprenditore, diplomatico e intellettuale britannico Carl Bildt (1850 - 1931), diplomatico e storico svedese

(1850 - 1931), diplomatico e storico svedese Gianni Borgna (1947 - 2014), critico musicale, saggista, politico e accademico italiano

(1947 - 2014), critico musicale, saggista, politico e accademico italiano Martin Boyd (1893 - 1972), scrittore australiano

(1893 - 1972), scrittore australiano Karl Pavlovič Brjullov (1799 - 1852), pittore russo

(1799 - 1852), pittore russo Andrea Camilleri (1925 - 2019), scrittore italiano (nella Zona 3, Riq.1, Fila 1)

(1925 - 2019), scrittore italiano (nella Zona 3, Riq.1, Fila 1) Asmus Jacob Carstens (1754 - 1798), pittore, critico d'arte e disegnatore tedesco-danese

(1754 - 1798), pittore, critico d'arte e disegnatore tedesco-danese Antonio Cippico (1877 - 1935), politico e Senatore del Regno d’Italia

(1877 - 1935), politico e Senatore del Regno d’Italia Enrico Coleman (1846 - 1911), pittore italiano

(1846 - 1911), pittore italiano Guido Colucci (1877 - 1949), pittore, incisore, decoratore e ceramista italiano

(1877 - 1949), pittore, incisore, decoratore e ceramista italiano Nino Cordio (1937 - 2000), pittore e scultore italiano

(1937 - 2000), pittore e scultore italiano Hermann David Salomon Corrodi (1844 - 1905), pittore italiano

(1844 - 1905), pittore italiano Gregory Corso (1930 - 2001), poeta statunitense della Beat Generation

(1930 - 2001), poeta statunitense della Beat Generation Mino Damato (1937 - 2010) giornalista, conduttore televisivo, autore televisivo, politico

(1937 - 2010) giornalista, conduttore televisivo, autore televisivo, politico Richard Henry Dana Jr. (1815 - 1882), scrittore e navigatore americano

(1815 - 1882), scrittore e navigatore americano Filippo De Filippi (1869 - 1938), medico e viaggiatore italiano

(1869 - 1938), medico e viaggiatore italiano Luce d'Eramo (1925 - 2001), scrittrice italiana

(1925 - 2001), scrittrice italiana Alfonso Maria Di Nola (1926 - 1997), antropologo

(1926 - 1997), antropologo Varvàra Dolgorouki (1885 - 1976), scrittrice e principessa russa

(1885 - 1976), scrittrice e principessa russa Enrico Filippini (1932 - 1988), giornalista e traduttore svizzero-italiano

(1932 - 1988), giornalista e traduttore svizzero-italiano Arnoldo Foà (1916 - 2014), attore italiano

(1916 - 2014), attore italiano Carl Philipp Fohr (1795 - 1818), pittore tedesco

(1795 - 1818), pittore tedesco Johann Jakob Frey (1813 - 1865), pittore svizzero

(1813 - 1865), pittore svizzero Maria Pia Fusco (1939 - 2016), sceneggiatrice e giornalista italiana

(1939 - 2016), sceneggiatrice e giornalista italiana Carlo Emilio Gadda (1893 - 1973), scrittore italiano

(1893 - 1973), scrittore italiano Irene Galitzine (1916 - 2006), stilista georgiana

(1916 - 2006), stilista georgiana Alessandro Gavazzi (1809 - 1889), predicatore e patriota del Risorgimento

(1809 - 1889), predicatore e patriota del Risorgimento August von Goethe (1789 - 1830), figlio di Johann Wolfgang von Goethe; il suo monumento include un medaglione di Bertel Thorvaldsen

(1789 - 1830), figlio di Johann Wolfgang von Goethe; il suo monumento include un medaglione di Bertel Thorvaldsen Antonio Gramsci (1891 - 1937), politico, filosofo, giornalista, linguista, critico letterario e fondatore del Partito Comunista Italiano

(1891 - 1937), politico, filosofo, giornalista, linguista, critico letterario e fondatore del Partito Comunista Italiano Richard Saltonstall Greenough (1819 - 1904), scultore statunitense

(1819 - 1904), scultore statunitense Dirk Hamer (1959 - 1978), giovane ucciso da Vittorio Emanuele di Savoia, e sua madre Sigrid (i due erano rispettivamente figlio e moglie di Ryke Geerd Hamer)

(1959 - 1978), giovane ucciso da Vittorio Emanuele di Savoia, e sua madre (i due erano rispettivamente figlio e moglie di Ryke Geerd Hamer) Carsten Hauch (1790-1872), poeta danese

(1790-1872), poeta danese William Stanley Haseltine (1835-1900), pittore e disegnatore statunitense

(1835-1900), pittore e disegnatore statunitense Ursula Hirschmann (1913 - 1991), antifascista tedesca, moglie di Altiero Spinelli

(1913 - 1991), antifascista tedesca, moglie di Altiero Spinelli Wilhelm von Humboldt (1794 - 1803), figlio del diplomatico e linguista tedesco Wilhelm von Humboldt

(1794 - 1803), figlio del diplomatico e linguista tedesco Wilhelm von Humboldt Gualtiero Jacopetti (1919 - 2011), giornalista, documentarista e regista italiano

(1919 - 2011), giornalista, documentarista e regista italiano John Keats (1795 - 1821), poeta britannico

(1795 - 1821), poeta britannico Lindsay Kemp (1938 - 2018), coreografo e ballerino britannico

(1938 - 2018), coreografo e ballerino britannico August Kestner (1777 - 1853), diplomatico e collezionista d'arte tedesco

(1777 - 1853), diplomatico e collezionista d'arte tedesco Alexander Comstock Kirk (1888-1979), diplomatico statunitense, ambasciatore in Italia dal 1945 al 1946

(1888-1979), diplomatico statunitense, ambasciatore in Italia dal 1945 al 1946 Adolf Klügmann (1837 - 1880), archeologo tedesco

(1837 - 1880), archeologo tedesco Jannis Kounellis (1936 - 2017), artista greco naturalizzato italiano

(1936 - 2017), artista greco naturalizzato italiano Richard Krautheimer (1897-1994), storico tedesco dell’arte e dell’architettura

(1897-1994), storico tedesco dell’arte e dell’architettura Antonio Labriola (1843 - 1904), filosofo e promotore della dottrina marxista in Italia

(1843 - 1904), filosofo e promotore della dottrina marxista in Italia Belinda Lee (1935 - 1961), attrice cinematografica inglese

(1935 - 1961), attrice cinematografica inglese Maurizio Lodi-Fè (1918-2015) produttore cinematografico italiano

(1918-2015) produttore cinematografico italiano Emilio Lussu (1890 - 1975), scrittore, militare e politico italiano

(1890 - 1975), scrittore, militare e politico italiano Miriam Mafai (1926 - 2012), giornalista, scrittrice e politica italiana

(1926 - 2012), giornalista, scrittrice e politica italiana Hans von Marées (1837 - 1887), pittore tedesco

(1837 - 1887), pittore tedesco George Perkins Marsh (1801 - 1882), politico statunitense

(1801 - 1882), politico statunitense Dora Melegari (1849 - 1924), scrittrice italiana

(1849 - 1924), scrittrice italiana Malwida von Meysenbug (1816 - 1903), scrittrice tedesca, amica di Wagner, di Nietzsche, di Lou von Salomé, di Romain Rolland

(1816 - 1903), scrittrice tedesca, amica di Wagner, di Nietzsche, di Lou von Salomé, di Romain Rolland Luigi Miceli (1824 - 1906), patriota e politico italiano

(1824 - 1906), patriota e politico italiano Hugh Andrew Johnstone Munro (1819 - 1885), insigne filologo classico, editore del De rerum natura di Lucrezio

(1819 - 1885), insigne filologo classico, editore del De rerum natura di Lucrezio Axel Munthe (1857-1949), medico e scrittore svedese (cremato, è presente solo una lapide commemorativa)[8]

(1857-1949), medico e scrittore svedese (cremato, è presente solo una lapide commemorativa)[8] Thomas Jefferson Page (1808 - 1899), comandante della spedizione della marina degli Stati Uniti nel Río de la Plata

(1808 - 1899), comandante della spedizione della marina degli Stati Uniti nel Río de la Plata John Piccoli (1939 - 1955), figlio degli artisti Juanita Preval e Girolamo (Nemo) Piccoli

(1939 - 1955), figlio degli artisti Juanita Preval e Girolamo (Nemo) Piccoli Bruno Pontecorvo (1913 - 1993), fisico nucleare italiano

(1913 - 1993), fisico nucleare italiano George Frederick Reinhardt (1911 - 1971), diplomatico statunitense, ambasciatore in Italia dal 1961 al 1968

(1911 - 1971), diplomatico statunitense, ambasciatore in Italia dal 1961 al 1968 Jacqueline Risset (1936 - 2014), poetessa, critica letteraria e traduttrice francese

(1936 - 2014), poetessa, critica letteraria e traduttrice francese Amelia Rosselli (1930 - 1996), poetessa italiana, figlia dell'esule antifascista Carlo Rosselli

(1930 - 1996), poetessa italiana, figlia dell'esule antifascista Carlo Rosselli Edith Schloss (1919 - 2011), pittrice statunitense

(1919 - 2011), pittrice statunitense Gottfried Semper (1803 - 1879), architetto tedesco

(1803 - 1879), architetto tedesco Emilio Servadio (1904 - 1995), psicoanalista e parapsicologo italiano, uno dei padri della psicoanalisi italiana

(1904 - 1995), psicoanalista e parapsicologo italiano, uno dei padri della psicoanalisi italiana Joseph Severn (1793 - 1879), pittore inglese, console a Roma e amico di John Keats, accanto al quale è sepolto

(1793 - 1879), pittore inglese, console a Roma e amico di John Keats, accanto al quale è sepolto Pietro Sharoff , (1886 - 1969) attore teatrale e regista teatrale russo.

, (1886 - 1969) attore teatrale e regista teatrale russo. Percy Bysshe Shelley (1792 - 1822), poeta britannico

(1792 - 1822), poeta britannico Franklin Simmons (1839 - 1913), scultore e pittore statunitense

(1839 - 1913), scultore e pittore statunitense William Wetmore Story (1819 - 1895), scultore statunitense, sepolto accanto alla moglie sotto il proprio lavoro Angel of Grief (Angelo del dolore)

(1819 - 1895), scultore statunitense, sepolto accanto alla moglie sotto il proprio lavoro Angel of Grief (Angelo del dolore) Oliver Strunk (1901-1980), musicologo statunitense

(1901-1980), musicologo statunitense John Addington Symonds (1840 - 1893), poeta e critico inglese

(1840 - 1893), poeta e critico inglese Manfredo Tafuri (1935 - 1994), storico dell'architettura italiano

(1935 - 1994), storico dell'architettura italiano Johannes Takanen (1849 - 1885), scultore finlandese della scuola neoclassica.

(1849 - 1885), scultore finlandese della scuola neoclassica. Lady Elizabeth Watson (1767 - 1809), moglie di Sir Grenville Temple, 9º baronetto

(1767 - 1809), moglie di Sir Grenville Temple, 9º baronetto Edward John Trelawny (1792 - 1881), autore inglese, sepolto accanto alle ceneri del suo amico Percy Bysshe Shelley

(1792 - 1881), autore inglese, sepolto accanto alle ceneri del suo amico Percy Bysshe Shelley Paolo Ungari (1933 - 1999), maestro massone italiano

(1933 - 1999), maestro massone italiano Elihu Vedder (1836 - 1923), pittore, poeta e illustratore di libri statunitense

(1836 - 1923), pittore, poeta e illustratore di libri statunitense Shefqet Vërlaci (1878 - 1946), uomo politico albanese

(1878 - 1946), uomo politico albanese Wilhelm Waiblinger (1804 - 1830), poeta tedesco e biografo di Friedrich Hölderlin

(1804 - 1830), poeta tedesco e biografo di Friedrich Hölderlin Juan Rodolfo Wilcock (1919 - 1978), scrittore argentino naturalizzato italiano

(1919 - 1978), scrittore argentino naturalizzato italiano Constance Fenimore Woolson (1840 - 1894), romanziera e poetessa americana

(1840 - 1894), romanziera e poetessa americana Mario Zagari (1913 - 1996), giornalista, politico e partigiano approfondimento Morte Napolitano, cos'è il funerale laico di Stato e come si svolge