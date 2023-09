Il Presidente Emerito della Repubblica si è spento oggi alle ore 19.45 presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma. L'ex sindaco di Roma a Sky TG24: "Io sentivo e ho sempre sentito in lui ciò che mi piace di più della sinistra"

Il Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è morto oggi a Roma. L'ex sindaco della Capitale Walter Veltroni a Sky TG24 ha parlato del loro rapporto "molto stretto". "Ho conosciuto Giorgio proprio 50 anni fa - ha raccontato il fondatore del Partito Democratico - e abbiamo avuto tante occasioni per discutere. In certi momenti eravamo anche su posizioni diverse poi, a partire dall'inizio di questo millennio e per tutti questi anni fino a questi ultimi mesi, il rapporto tra noi è stato un rapporto molto, molto stretto. Io sentivo e ho sempre sentito in lui ciò che mi piace di più della sinistra, cioè il senso della Nazione, l'Europeismo, il Riformismo, l'apertura al nuovo e al tempo stesso, però, la non cancellazione della propria identità, delle proprie radici, della propria storia".