Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Al via la Mostra del Cinema di Venezia (SPECIALE), con Caterina Murino come madrina. Parata di stelle in Laguna (DIRETTA), con la pellicola diretta da Edoardo De Angelis., Comandante, ad aprire il festival Che si concluderà il 9 settembre: 23 i film in Concorso, 7 americani, 6 italiani e 10 dal resto del mondo.

Negli scorsi giorni si è tornati a parlare dell'omicidio di Elisa Claps per mano di Danilo Restivo, dopo la riapertura dopo 13 anni, a Potenza, della chiesa della Santissima Trinità, nel cui sottotetto, il 17 marzo 2010, fu trovato il cadavere della sedicenne scomparsa e uccisa il 12 settembre 1993.

Altro drammatico fatto di cronaca lo scorso 30 agosto alla stazione di Brandizzo, alle porte di Torino. Un treno ha travolto a tutta velocità alcuni operai impegnati in lavori di manutenzione sui binari, causando cinque vittime. Intanto, mentre a Napoli si sono verificati scontri a causa della sospensione del reddito di cittadinanza, dal 1° settembre è operativo il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), strumento introdotto dal governo come stimolo al lavoro destinato, tra gli altri, anche agli ex percettori di Reddito di cittadinanza occupabili.

Si torna a parlare di Open to meraviglia, l’account voluto dal ministero del Turismo per promuovere il nostro Paese è stato al centro delle polemiche perché si è fermato proprio in estate. Che fine ha fatto la Venere influencer?

Dopo la vicenda di Jj4, la convivenza uomo-animale torna al centro delle polemiche. Un’orsa è stata filmata pochi giorni fa mentre attraversava un centro abitato con i suoi cuccioli, ma solo poco tempo dopo è giunta la notizia della sua uccisione a colpi di fucile.

Sul fronte dello spettacolo, protagonisti i Maneskin che hanno lanciato un nuovo singolo.

Infine, lo sport. La Roma ha annunciato l’acquisto di un giocatore che questa estate è stato al centro di una telenovela di mercato che ha coinvolto l’Inter e la Juve.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24.