Incidente ferroviario a Brandizzo: cosa sappiamo sulle indagini

Le indagini di Polizia ferroviaria e Procura di Ivrea dovranno chiarire perché il convoglio che ha investito i cinque operai sfrecciava a 160 chilometri all’ora su un binario dove erano in corso lavori di manutenzione. Aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo

Un errore di comunicazione o un errore umano del macchinista, Polfer e Procura di Ivrea indagano sulla dinamica dell’incidente ferroviario di ieri sera alla stazione di Brandizzo, alle porte di Torino, quando un treno ha travolto a 160 chilometri orari un gruppo di operai che stavano eseguendo lavori di manutenzione sui binari. Sul perché, entrando nello scalo, il locomotore non abbia rallentato gli inquirenti cercano risposte dall’esame dei documenti e dei fonogrammi. I messaggi trasmessi ai treni in transito contengono informazioni sullo stato dei binari, sull’orientamento degli scambi o sulla fine di eventuali lavori di manutenzione e potrebbero rivelare quante informazioni esatte il macchinista avesse in suo possesso.