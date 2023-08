Incidente Brandizzo, chi erano gli operai travolti dal treno

Sono stati identificati i cinque operai travolti ieri, poco prima di mezzanotte, da un treno in transito mentre erano al lavoro per la sostituzione di alcuni binari nei pressi della stazione di Brandizzo, a 20km dal capoluogo piemontese sulla linea Milano-Torino. Tra le vittime il più giovane si chiamava Kevin Laganà, 22 anni, di Vercelli, morto sul colpo insieme ai colleghi Michael Zanera, 34 anni, anche lui di Vercelli, Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo, Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso e Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, di Vercelli.

Morti sul colpo

Tutti dipendenti della Sigifer di Borgo Vercelli, ditta dal 1993 specializzata nell’armamento ferroviario, al momento dell’incidente stavano lavorando alla manutenzione di alcuni binari. A causa del forte impatto sono deceduti sul colpo, mentre due colleghi che operavano nella stessa squadra sono rimasti illesi. La Procura di Ivrea ha acquisto le immagini di videosorveglianza nell’area della stazione, elementi utili a chiarire nelle indagini la dinamica esatta dell’incidente.

L'ultimo post, "una croce sulle rotaie"

“Dio mi vuole dire qualcosa”, così scriveva su TikTok Micheal Zanera poco prima dell’incidente ferroviario alla stazione di Brandizzo. L’operaio di Vercelli aveva pubblicato sul suo profilo social l’immagine di una croce infuocata sulla lamiera delle rotaie in manutenzione. "È la prima volta che mi succede che mentre saldo la rotaia mi esce un crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente", aveva scritto ricordando di essere in un periodo non bello.