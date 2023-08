7/16 ©Ansa

Nel corso del processo per il crollo del Morandi Gianni Mion - ex Ad della holding dei Benetton Edizione, ex consigliere di amministrazione di Aspi e della sua ex controllante, Atlantia - ha detto, riferendosi ad una riunione del 2010, che “emerse che la struttura aveva un difetto originario di progettazione e che era a rischio di collasso. Mi preoccupai ma non feci nulla”

