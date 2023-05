Crollo Ponte Morandi, familiari vittime: "Parole di Mion fanno rabbia"

Egle Possetti, presidente del comitato in ricordo delle vittime del ponte dopo le parole dell’ex ad di Edizioni Holding, che ha confessato di sapere dal 2010 dei rischi ma di non aver detto nulla: “Una persona con il suo ruolo non poteva stare zitta”

Egle Possetti, presidente del comitato in ricordo delle vittime del ponte, ha commentato così: "Una persona con il suo ruolo non poteva stare zitta". Anche perché le parole pronunciate in aula "non fanno che confermare quanto fosse approfondita la conoscenza dello stato del ponte da parte di chi avrebbe dovuto prendere decisioni sulla sua chiusura e sulle manutenzioni".

"Ancora troppe omissioni e omertà"

“Se fossi stata al suo posto e avessi saputo lo stato delle infrastrutture non sarei stata zitta e avrei fatto il diavolo a quattro per far emergere il problema”, ha aggiunto Possetti. “Ci sono ancora troppe omissioni e troppa omertà e questo noi come parenti non lo possiamo accettare. Una persona con il suo ruolo non poteva stare zitta. Perché non si può stare zitti quando si ha tra le mani una informazione di tale gravità".