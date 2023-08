Chi è Ranieri Adami Piccolomini, il Conte Nero e pronipote di un papa

L'aggressione è avvenuta intorno alla mezzanotte di ieri, quando l'artista di strada stava mangiando in un ristorante di piazza Sant'Apollonia, a pochi passi da piazza Santa Maria in Trastevere. L'artista di strada L'uomo è stato ferito al collo, fortunatamente solo al limite della giugulare. Per tutta risposta ha reagito colpendo Ranieri Adami Piccolomini con una sedia. Panico tra i presenti, urla da parte dei tantissimi giovani che animavano le vie. Sul posto sono giunte diverse ambulanze ed entrambi i feriti sono stati portati in ospedale. Il 'Conte Nero', trattenuto in osservazione al Fatebenefratelli Isola Tiberina per esami diagnostici, è stato dimesso con 30 giorni di prognosi e arrestato per tentato omicidio. I carabinieri della stazione di Porta Portese lo hanno portato a Regina Coeli. La lite, secondo alcuni presenti, potrebbe essere scoppiata perché l'aggressore aveva chiesto soldi all'artista di strada - già dimesso con 20 giorni di prognosi - ma sono ancora in corso le indagini.

Chi è Ranieri Adami Piccolomini, il Conte nero

Un soggetto particolare, Ranieri Adami Piccolomini, già noto alle forze dell'ordine per il suo passato. Dopo aver comunque trascorso un periodo in carcere per reati collegati allo spaccio di droga e alla detenzione di armi, il 'Conte Nero' era tornato in libertà anche se in questi anni è stato in altre indagini che vanno dalle aggressioni, fino ai maltrattamenti in famiglia. Lo scorso 5 agosto, l'uomo si era avvicinato ai carabinieri impegnati a piazza di Santa Maria in Trastevere nell’ambito dell’operazione "Strade sicure", intimando loro di consegnare le armi in dotazione e minacciandoli di morte per poi allontanarsi a piedi. Grazie all'intervento dei militari del Nucleo Radiomobile l'uomo era stato rintracciato e fermato nelle vie limitrofe: in quell'occasione era stato denunciato per minaccia a pubblico ufficiale.