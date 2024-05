Elezioni europee 2024, sconti sui biglietti di Trenitalia e Italo

Per le elezioni dei rappresentanti del Parlamento Europeo , in calendario per l’Italia sabato 8 giugno e domenica 9 giugno prossimi, gli elettori che desiderano spostarsi con il treno per andare a votare potranno usufruire di alcune tariffe agevolate per raggiungere la propria sede elettorale. Ecco le proposte di Trenitalia ed Italo.

Gli sconti di Trenitalia

Le Ferrovie di Stato propongono, per i residenti in Italia e “fatti salvi i minimi tariffari” due tipologie di riduzione, ovvero quella del 70% del prezzo base dei biglietti per Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte compreso il servizio cuccette e del 60% sui biglietti per i treni Regionali. Come si legge sul sito di Trenitalia, “le riduzioni sono applicabili solo per viaggi di andata e ritorno, per la seconda classe e per il livello di servizio Standard. Il viaggio di andata può essere effettuato dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (compreso) e quello di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione (quest’ultimo escluso)”. Il viaggio di andata, viene spiegato, “deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale”. E per i residenti all’estero “è prevista la tariffa Italian Elector (viaggi internazionali da/per l'Italia a bordo dei treni Eurocity Italia-Svizzera)”. Per ottenere gli sconti, gli elettori dovranno esibire, nelle biglietterie e nelle agenzie di viaggio autorizzate, il documento di identità e la tessera elettorale. “Questi documenti, insieme ai biglietti relativi al viaggio di andata e a quello di ritorno, dovranno essere presentati anche al personale di bordo” fa sapere ancora l’azienda.

La proposta di Italo

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la proposta di Italo che consente di risparmiare il 60%. Come? Basta acquistare i biglietti dal 23 aprile al 9 giugno in tariffa Economy o Flex e in ambiente Smart sul sito dell’azienda. “Per ottenere lo sconto, il viaggio di andata deve avvenire in una data compresa tra il 30/05 e il 9/06, mentre il viaggio di ritorno deve avvenire in una data compresa tra il 8/06 e il 19/06” sottolinea Italo. Per acquistare il biglietto con il 60% di sconto, in particolare, servirà cliccare su "Acquista con sconto elezioni ", quindi scegliere la tratta e la data del viaggio e poi procedere con la prenotazione. Lo sconto sarà applicato direttamente sulla tariffa. In alternativa è possibile chiamare “Pronto Italo” al numero 060708 o rivolgersi alle biglietterie di stazione, escluse quelle automatiche. All'andata per usufruire delle agevolazioni servirà esibire al personale di Italo, oltre al titolo di viaggio un valido documento di identità e la propria tessera elettorale mentre nel viaggio di ritorno un valido documento di identità e la tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione.

