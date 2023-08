Mestre, scoperto durante furto muore cadendo dalle scale

Cronaca

In Italia avvengono più di 14 furti in casa ogni ora, 340 al giorno, oltre 124.000 ogni anno. Da questi numeri si comprende come mai gli italiani siano così preoccupati di lasciare la propria abitazione, soprattutto d'estate. Una paura che colpisce quasi 7 italiani su 10: scopriamo come evitare le brutte sorprese al rientro dalle ferie

Quasi 7 italiani su 10 (il 69%), temono di subire un furto in casa. È questo il dato emerso da un'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca EMG Different, che evidenzia come questa paura tuttavia non porti a stipulare una copertura assicurativa. Infatti, 4 italiani su 5 quando partono per le ferie estive adottano soluzioni più o meno creative per cercare di ridurre i rischi di furto in abitazione