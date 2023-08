Merate, 35enne accoltellato da moglie: "Non voleva tagliassi la barba"

L'aggressione

Secondo il suo racconto, il 35enne da qualche tempo aveva deciso di tagliarsi la barba: un cambiamento di look non condiviso dalla moglie. Quando infine lui ha impugnato la lametta per radersi, la donna, che era presente in casa, ha impugnato un coltello e l'ha aggredito. Il fendente sarebbe stato diretto al volto ma fortunatamente l'uomo ha schivato il colpo rimanendo ferito al braccio destro. Nonostante il profondo taglio, che ha richiesto dieci punti di sutura, il 35enne non ha voluto denunciare la moglie.