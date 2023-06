Dopo alluvione esami al via anche in Emilia Romagna

Al via anche in Emilia-Romagna la prima prova oggi dell'esame di maturita'. Nelle zone alluvionate della Romagna, come deciso, non ci saranno pero' gli scritti: i maturandi, cosi' come per i ragazzi di terza media, sosterranno soltanto il colloquio orale. Paradossi arrivano pero' in particolare da Bologna dove ci sono diverse classi in cui gli studenti si dividono tra chi deve sostenere l'esame classico e chi invece la forma 'ridotta'. Questo a causa del Comune di residenza di ognuno di loro: nel Bolognese diversi comuni dell'Appennino hanno avuto conseguenze dopo l'alluvione e sono stati quindi inseriti in zona rossa con l'applicazione della deroga. Succede per esempio che in alcuni istituti ci sono mediamente 4 o 5 alunni per classe che andranno solo agli orali. Molti di quest'ultimi si sentono discriminati e penalizzati, altri invece lo vivono come una opportunita'. In Emilia-Romagna sono in totale circa 7000 i maturandi