1/10 ©Ansa

L’esame di Maturità compie 100 anni: è stato introdotto nel 2023 dal ministro Giovanni Gentile. In origine quattro prove scritte e una orale, in seguito le prime modifiche nel 1937. In tempi più recenti, la versione semplificata per il Covid e ora per i cittadini dell’Emilia Romagna. Cambiamento dopo cambiamento, l’esame di Stato ha attraversato un secolo. L’agenzia LaPresse ne ha ricostruito la storia

Maturità 2023, il toto-tracce: le ipotesi per la prova di italiano