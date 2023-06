Il ministro dell'Istruzione: "L'esame di Stato va affrontato con senso di responsabilità ma anche con grande serenità come tutte le prove della vita. Ogni ragazzo e ragazza ha un talento, va valorizzato". Meloni agli studenti: "Rcordo l'ansia ma quello che succede oggi ve lo ricorderete per tutta la vita"

Il tanto temuto primo giorno della Maturità, quello della prima prova, è arrivato per 536 mila studenti italiani (LE TRACCE). "La prova di italiano è una prova importante per i ragazzi", ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a Sky TG24, ricordando che "l'esame di Stato va affrontato con senso di responsabilità ma anche con grande serenità come tutte le prove della vita" (MATURITÀ, OGGI LA PRIMA PROVA. GLI AGGIORNAMENTI). Il ministro ha anche ricordato le difficoltà dei ragazzi e delle ragazze che a causa della pandemia hanno dovuto affrontare "tre anni difficili e pesanti che hanno creato disagio psicologico, la didattica a distanza non favorisce certamente una preparazione di qualità". Valditara ha poi sottolineato che che ognuno dei ragazzi ha dei talenti "devono essere valorizzati", e con questo spirito si può superare "qualsiasi prova", mentre quella della Maturità è la prima di tante.