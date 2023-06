Sostenere l'esame di maturità a 90 anni compiuti: accade a Città di Castello dove Imelda Starnini, classe 1933, è tra coloro che sono impegnati nella prova d'italiano all'istituto paritario San Francesco di Sales una volta conosciuto come la scuola magistrale e da qualche anno sede anche del liceo ad indirizzo socio-psico-pedagogico. Imelda Starnini ha deciso di rimettersi a studiare giorno e notte per conseguire il diploma e coronare il sogno di una vita, quello di diventare una maestra, almeno sulla carta. Questa mattina si è seduta sul banco che le è stato assegnato accanto ad altri giovani maturandi che potrebbero essere tutti suoi nipoti. "Lo studio, il sapere e il desiderio di conoscere non hanno età ed io ne sono la dimostrazione. Avanti ragazzi ora non si scherza più" ha commentato Imelda, che non si vuole fermare. "Dopo il diploma anche la laurea? Perché no?".