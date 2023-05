Alluvione in Emilia-Romagna, oggi ancora allerta rossa. DIRETTA

Allerta rossa anche per oggi in Emilia Romagna colpita da pioggia, esondazioni, fango e frane. L'acqua lentamente si ritira da Faenza, Forlì, Cesena e dagli altri luoghi più pesantemente colpiti dal maltempo. Situazione ancora critica, invece, a Ravenna e dintorni. Le vittime accertate sono14. La premier Giorgia Meloni ieri ha visitato le zone colpite dall'alluvione: "Ora il nostro compito è garantire risposte immediate", ha detto. "Difficile fare stime, ma andranno mobilitate molte risorse", ha aggiunto. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha chiesto "rimborsi al 100%, come per il terremoto". Domani il decreto legge per gli aiuti in Cdm.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: