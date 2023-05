3/12 ©IPA/Fotogramma

AL CENTRO – La mattinata di oggi si aprirà con molte nubi in transito su tutte le regioni del Centro ma con una sostanziale assenza di piogge, salvi rari episodi sulla Toscana. Al pomeriggio ci sarà un’instabilità in aumento con piogge sparse nelle zone interne e variabilità asciutta altrove. In serata, invece, nuvolosità in aumento con piogge sparse sul versante tirrenico, asciutto con cieli nuvolosi su Marche e Abruzzo

Meteo, le immagini dell'alluvione in Emilia-Romagna. VIDEO