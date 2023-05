Maltempo Bologna, chiusa l'autostrada A14 allagata. VIDEO

Il maltempo non dà tregua all'Emilia Romagna e anche la viabilità stradale risente di questa situazione di assoluta emergenza. Autostrade per l'Italia ha infatti reso noto che alcuni tratti dellA14 sono stati dichiarati inagibili causa allagamenti: "Agli utenti che, provenendo da Milano percorrono la A1 diretti verso le regioni adriatiche del centro e sud Italia, si consiglia fortemente di proseguire lungo la A1, per poi all’altezza di Roma procedere tramite la A24/A25 verso il versante adriatico. Percorso inverso per chi da Abruzzo, Molise e Puglia intende raggiungere le regioni del nord" specificà la società. ( ALLUVIONE IN EMILIA ROMAGNA )

Le chiusure autostradali

Nello specifico i tratti autostradali chiusi al traffico sono: A14 Bologna - Taranto, tra il bivio con la A13 e Forlì in direzione Ancona e tra Rimini Nord e Faenza in direzione Bologna, D14 Diramazione di Ravenna, in entrambe le direzioni. Inagibili anche le seguenti stazioni: Bologna San Lazzaro, in entrata verso tutte le percorrenze, Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 Bologna - Taranto, Forlì, in entrata e in uscita verso e da tutte le percorrenze, Pesaro, in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona.