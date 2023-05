Caro affitti, studenti in tenda davanti al ministero: “Siamo stanchi”

8/8 ©Ansa

“Dobbiamo risolvere questo problema che affligge moltissimi studenti italiani in tutta la nazione per la completa realizzazione del diritto allo studio, tema che è stato trascurato fino ad oggi. A Milano in media una camera singola costa 628 euro al mese, a Bologna 467 e a Roma 452", hanno concluso Mollicone e Amorese

Caro affitti, Bernini: "Daremo case inutilizzate agli studenti"