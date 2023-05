5/9 ©Ansa

Sul tema è intervenuto anche il presidente della Conferenza dei rettori Salvatore Cuzzocrea.: "Che il problema affitti ci sia è indubbio - ha detto all'Ansa -, ma siamo al lavoro con il ministro dell'Università Anna Maria Bernini e recentemente abbiamo ottenuto residenze per 8 mila posti, consegnate ad altrettanti studenti". Il presidente ha poi sottolineato di essere al lavoro "con i sindaci delle città metropolitane per trovare immobili del demanio, dei comuni, delle confraternite, che possano essere rapidamente riconvertiti in residenze per i ragazzi"