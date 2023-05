1/15

Una famiglia con figli su quattro a rischio povertà. Il numero di neonati e neomamme scende in picchiata. Primo parto a 32 anni: secondo una nuova indagine, nonostante il sentimento di gioia per la maternità sia quello prevalente nella grandissima maggioranza delle madri, il 43% delle stesse dichiara di non desiderare altri figli. Tra le cause segnalate fatica (40%), difficile conciliazione lavoro/famiglia (33%), mancanza di supporto (26%), scarsità dei servizi (26%)

Natalità, perché dal 2008 c'è un calo di nascite. I dati