Eventi 1 maggio, cosa fare in Toscana per la Festa dei Lavoratori

Sono tante le iniziative organizzate in occasione del Primo Maggio in tutta la Toscana. E tante le gite fuori porta che si possono fare. (GLI EVENTI A MILANO - ROMA - NAPOLI - TORINO - BOLOGNA - SICILIA - SARDEGNA)

Gli eventi

Foto Antiquaria ad Arezzo

Soltanto oggi, domenica 30 aprile, dalle ore 9 alle ore 18, appuntamento ad Arezzo per "Foto antiquaria": oltre 25 espositori provenienti da ogni parte d'Italia proporranno foto vintage, ma anche fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche.

Concerto al Teatro Verdi di Firenze

Joe Satriani, leggendario chitarrista americano, è in concerto al Teatro Verdi di Firenze (oggi 30 aprile ore 20.45) per eseguire brani entrati nel gotha del rock come "Surfing With The Alien", "Always with Me, Always With You" e "Flying In A Blue Dream", fino alle tracce del nuovo album "The Elephants of Mars".

"Concerto per violino op. 77"

Oggi e domani, 1° maggio, all'Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio di Firenze, sarà la violinista Daria Nechaeva ad affiancare, nel ruolo di solista, l'Orchestra da Camera Fiorentina nella doppia esibizione che ha in programma il "Concerto per violino op. 77" di Johannes Brahms e la "Quarta sinfonia in do minore" di Franz Schubert.