Eventi 1 maggio, cosa fare in Sardegna per la Festa dei Lavoratori

Primo maggio ricco di appuntamento in Sardegna. In un weekend lunghissimo che ha visto molti italiani in viaggio per raggiungere le proprie mete di vacanza

Primo maggio ricco di appuntamento in Sardegna. In un weekend lunghissimo che ha visto molti italiani in viaggio per raggiungere le proprie mete di vacanza. (GLI EVENTI A MILANO - TORINO - NAPOLI - ROMA -BOLOGNA - SICILIA)

Gli eventi

Sagra di Sant'Efisio

A Cagliari la sagra dedicata a Sant'Efisio rappresenta uno dei più importanti eventi religiosi e folkloristici della Sardegna. La manifestazione si ripete da tre secoli e mezzo per onorare il voto fatto dall'Amministrazione di Cagliari nel 1656 per ringraziare il Santo di aver liberato la città da una violenta epidemia di peste. Il corteo viene aperto dalle caratteristiche "traccas", cioè i carri a buoi ornati con tappeti, fiori e utensili. Seguono i gruppi folk provenienti dalle otto province sarde, i cavalieri e i miliziani. Sfilano poi il terzo guardiano, l'Alternos (che in origine rappresentava il Viceré e che oggi fa le veci del Sindaco) e la Guardiania.

San Francesco di Lula

Si svolge sempre il 1 maggio a Lula, nel santuario dedicato a San Francesco, una delle sagre campestri più caratteristiche dell'intera Sardegna. Lula dista circa 33 chilometri da Nuoro ed ospita nel suo territorio la chiesa, sita a due chilometri dal paese. Il santuario campestre si trova a 466 metri sul livello del mare, sul costone collinare dominato dal Monte Albo.