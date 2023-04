Eventi 1° maggio, cosa fare a Torino per la Festa dei Lavoratori

Sono molti gli spunti che il capoluogo piemontese offre per passare la giornata, dal tradizionale corteo in centro fino allo spettacolo della compagnia circense Gravity ascolta articolo Condividi

In occasione della Festa dei Lavoratori del Primo maggio sono molti gli spunti che Torino offre per passare la giornata, dal tradizionale corteo in centro fino allo spettacolo della compagnia circense Gravity. Per una gita fuori porta da segnalare le iniziative della Reggia di Venaria e del Castello di Masino.

Corteo 1° maggio Tra i principali appuntamenti organizzati a Torino per ci sarà il corteo del Primo maggio. Come ogni anno il corteo percorrerà le vie del centro cittadino, con partenza alle 9 da piazza Vittorio Veneto e arrivo alle 11 in piazza San Carlo, passando per via Po, piazza Castello e via Roma. Ci saranno modifiche alla viabilità consultabili qui.

Aperture straordinarie nei musei Al Museo Nazionale del Risorgimento apertura dalle 10 alle 18. Oltre alle collezioni permanenti sarà possibile visitare la mostra "Carlo Alberto Dalla Chiesa – l'Uomo, il Generale. 1982-2022" allestita nell'Aula della Camera Italiana (ingresso compreso nel biglietto del Museo). Saranno aperti anche il Museo Egizio dalle 9 alle 18.30, i Musei Reali, il Museo del Cinema dalle 9 alle 19, il Museo dell'automobile dalle 10 alle 14 e le Gallerie d'Italia dalle 9.30 alle 19.30.

Hans Zimmer al Pala Alpitur Al Pala Alpitur di Torino si esibirà il Premio Oscar Hans Zimmer con Hans Zimmer live - The Concert Sensation Tour, uno spettacolo originale in cui proporrà le colonne sonore più significative della sua carriera, come Il Re Leone e brani più recenti come Dunkirk. Proporrà inoltre del nuovo materiale e pezzi che spesso non vengono eseguiti dal vivo. Il compositore, tra i più richiesti e rinomati di Hollywood, ha vinto il suo secondo Premio Oscar come miglior colonna sonora per il film Dune.

No Limits al Parco della Pellerina Il circo più spericolato del mondo è al Parco della Pellerina. Una novità assoluta per l'Italia quella prodotta da Gravity, la famosa compagnia circense creatrice di spettacoli che riescono a coinvolgere un pubblico di qualsiasi età: si tratta di No Limits, uno dei circhi più spericolati ed estremi del mondo che, dopo i successi riscossi a Milano, Brescia, Bologna, Arezzo, Lucca e Savona, dal 7 Aprile all' 1 Maggio 2023 allieta il pubblico di Torino con i suoi spettacoli nell'area del parco della Pellerina, promettendo di tenere gli spettatori con il fiato sospeso per due ore di puro spettacolo adrenalinico.

Festa del Raccolto di Primavera alla Reggia di Venaria Alla reggia di Venaria va in scena la festa dedicata al raccolto primaverile. Dal 22 aprile al primo maggio il Potager Royal dei Giardini si trasforma per l'occasione in un luogo di festa con un ricco programma di attività per tutti: passeggiate sensoriali con raccolta dei prodotti dell'orto, letture gustose con la Biblio Cargo Bike, spettacoli teatrali, attività e laboratori per bambini.

Tre giorni per il giardino al Castello e Parco di Masino Torna per la trentunesima edizione primaverile la mostra mercato "Tre giorni per il giardino", tra i più prestigiosi e rinomati appuntamenti annuali dedicati al florovivaismo, che si svolge al Castello e Parco di Masino da venerdì 28 aprile a lunedì primo maggio 2023, dalle 10 alle 18. L'evento quest'anno è dedicato alla biodiversità. La tre giorni, come una grande "lezione di botanica a cielo aperto", oltre a proporre il dialogo e il contatto diretto con i vivaisti, è arricchita da incontri a cura di esperti, docenti e scrittori per approfondire il tema della perdita della biodiversità a causa della crisi ecologica e ambientale e a divulgare le buone pratiche quotidiane per la sua salvaguardia.