Eventi 1 maggio in Sicilia, cosa fare per la Festa dei Lavoratori

Oltre alla consueta manifestazione a Portella della Ginestra per ricordare la strage del 1947, sono molte le iniziative sull'isola tra giornate all'aperto, degustazioni e fiere ascolta articolo Condividi

Sono molti gli appuntamenti da seguire in Sicilia in occasione della Festa dei Lavoratori, dalla tradizionale manifestazione a Portella della Ginestra fino alle degustazioni e alle sagre (GLI EVENTI IN ITALIA).

Primo maggio a Portella della Ginestra A Portella della Ginestra, in provincia di Palermo, si svolgerà la tradizionale manifestazione in ricordo della strage avvenuta il primo maggio del 1947 in cui la banda criminale di Salvatore Giuliano sparò contro la folla di contadini riuniti per celebrare la Festa dei Lavoratori, provocando undici morti e numerosi feriti. "La conoscenza coltiva la memoria e i diritti" è il titolo della manifestazione che quest'anno la Cgil di Palermo ha organizzato insieme alla Flc Cgl, la categoria di scuola, università e Afam e ricerca. leggi anche Mattarella: “Con il lavoro si rilancia l'Italia. Pnrr è opportunità”

Cosa fare a Palermo Per la festa dei lavoratori il Parco di Villa Tasca organizza una giornata all’aria aperta per le famiglie tra concerti musicali, dj set e giochi per i più piccoli. Sono previste anche aperture straordinarie e visite guidate a cura di Coopculture. Al Museo Salinas è previsto "Il Salinas in Grecia e il museo dell’Acropoli a Palermo". Il percorso sarà incentrato sull'interculturalità legata da sempre al mar Mediterraneo e alla Sicilia. A Monreale sarà possibile invece partecipare “Alla scoperta del Chiostro dei benedettini di Monreale”, una speciale visita al Chiostro di Santa Maria La Nuova a Monreale. Anche per lo Steri, uno dei luoghi simbolo della città, è prevista la visita al complesso. Infine visite pure al museo a cielo aperto che è l’Orto Botanico. leggi anche Concerto Primo Maggio a Roma, i cantanti annunciati

Giornate dell’agricoltura – Ritorno alle origini La fiera di Valledolmo si fa ancora più grande per la ventitreesima edizione delle Giornate dell'Agricoltura, l’appuntamento che ogni anno mette insieme eccellenze dell’agroalimentare, della zootecnia e della meccanica agricola da tutta la Sicilia. Tema di questa edizione, che si svolge dal 28 aprile al primo maggio, è il ritorno alle origini. Più di trecento gli espositori presenti quest’anno, di cui oltre 70 del settore agroalimentare. leggi anche Buon 1 maggio, immagini e frasi per augurare buongiorno su WhatsaApp

Degustazioni e sagre A Catania e provincia spazio alle sagre e agli appuntamenti dedicati alla degustazione. A Maniace si conclude la Sagra della Ricotta e Provola dei Nebrodi mentre ad Acireale si celebra la giornata conclusiva della tradizionale Nivarata, il rito della granita siciliana. A Siracusa si segnala la Festa della Fragola organizzata all'Ippodromo del Mediterraneo. A Oliveri, in provincia di Messina, arriva la prima tappa dello "Street Food – Sicily on Tour", il festival itinerante dedicato al cibo da strada siciliano. leggi anche Eventi 1 maggio, cosa fare a Napoli per la Festa dei Lavoratori

Feste in spiaggia Come di consueto, anche l'1 maggio 2023 si terrà alla Playa Catania, a partire dalle 10 di mattina, l'evento musicale dal titolo "One Day Music". Sempre dalle 10 del mattino, al Blu Playa Catania si terrà il One May Fest. Si tratta di una festa gratuita in spiaggia dove sarà possibile ballare, fare il bagno, prendere il sole, ascoltare musica, dormire e giocare. leggi anche Concerto Uno Maggio Taranto: ecco i cantanti. FOTO