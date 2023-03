Il 7 marzo 2020, due settimane dopo il Paziente 1, in una call con le Regioni italiane più colpite, chiesta dall'Oms, il dg del welfare lombardo Luigi Cajazzo, "presentò un quadro epidemiologico piuttosto allarmante" prevedendo al 26 marzo "2000 pazienti in terapia intensiva". Chiese così "immediate misure restrittive" e di "chiudere i confini della Lombardia", in quanto era una "questione di vita o di morte". Ma dall'Oms "si mostrò esitazione" e dubbi sulla "scientificità delle azioni richieste". Lo si legge nel verbale di Francesco Zambon, allora ricercatore dell'Organizzazione, agli atti dell'inchiesta di Bergamo sul Covid.

Intanto il Tribunale dei ministri archivia la posizione di Conte, Speranza, Lamorgese, Guerini, Di Maio, Gualtieri e Bonafede relativamente alla gestione del Covid: scelte politiche, che non hanno causato la pandemia. Parte dell'indagine di Bergamo è stata trasferita a Roma: gli atti riguardano il mancato aggiornamento del piano pandemico e vedono indagati gli ex ministri Speranza, Lorenzin e Grillo.

Gli ultimi approfondimenti:

