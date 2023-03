L’8 marzo, la Giornata internazionale della donna, anche quest’anno si accompagna a uno sciopero che coinvolge tutti i settori, pubblici, privati e cooperativi. Interessati anche trasporto pubblico, sanità e istruzione. Lo sciopero è indetto contro la violenza sulle donne e in supporto dei loro diritti, a partire da quello all’aborto e quello all’eguaglianza salariale. I sindacati che l'hanno proclamato sono Adl Cobas, Cobas Sanità Università e Ricerca, Cub, Slai Cobas per il Sindacato di Classe e Usb. Aderiscono Cub Sanità, Usb Pi, Usi Cit e Usi Educazione. Fs ha fatto sapere che alcune sigle sindacali autonome si astengono dal lavoro fino alle 21 di oggi. A Milano (e in Lombardia) stop anche dei treni gestiti da Trenord, per 24 ore, e di tutti i convogli di Atm, comprese le linee della metropolitana. Anche a Roma il traffico dei mezzi pubblici sarà ridotto. Atac, Astral, Roma Tpl e Cotral hanno fatto sapere che non opereranno per tutta la giornata, fatta eccezione per le consuete fasce garantite.

