Sciopero generale 8 marzo, mezzi e città a rischio. Da Milano a Roma

A Milano (e in Lombardia) sarà stop anche dei treni gestiti da Trenord, per 24 ore, e di tutti i convogli di Atm, comprese - come sempre – le linee della metropolitana. "Le metropolitane saranno in servizio dal mattino al tardo pomeriggio: sono garantite fino alle 18. Le linee potrebbero risentire dello sciopero dopo le 18, fino al termine del servizio. Bus, tram e filobus potrebbero non essere garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio", scrive Atm

I DETTAGLI SUL SITO DI ATM