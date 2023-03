Festa Donna, Mattarella: "Libertà sia condivisa da uomini e donne"

Alle celebrazioni per l'8 marzo che si sono svolte al Quirinale il presidente della Repubblica ha affermato che "la strada per il raggiungimento di una parità effettiva, costituita con pienezza da diritti e da opportunità, è ancora lunga e presenta tuttora difficoltà"

"Non può esservi vera libertà se non è condivisa dalle donne e dagli uomini". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle celebrazioni per la Festa della Donna che si sono svolte al Quirinale. Per il presidente "la strada per il raggiungimento di una parità effettiva, costituita con pienezza da diritti e da opportunità, è ancora lunga e presenta tuttora difficoltà". A quest'ultime va anche aggiunta "la certezza che questa strada va percorsa con il massimo di determinazione e di rapidità. Perché dalla condizione generale della donna, in ogni parte del mondo, dipende la qualità della vita e il futuro stesso di ogni società".

La testimonianza di Frozan Nawabi, giurista afghana

Presente anche Frozan Nawabi, diplomatica e giurista afghana che nel 2014 è stata candidata al Nobel per la pace e oggi vive in Italia da rifugiata. "Sono stata a Crotone - ha detto - per raccogliere le testimonianze dei miei connazionali, storie che non dimenticherò mai. Il regime dei talebani non è pericoloso solo per l'Afghanistan, ma per il mondo intero".