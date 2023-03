Per il Papa le "donne parlano linguaggio della mente e del cuore"

In occasione della ricorrenza dell'8 marzo il Pontefice incontra la redazione di Donne Chiesa Mondo, il mensile al femminile dell'Osservatore Romano e dichiara che "le donne hanno una capacità di gestire e di pensare totalmente differente da noi e anche io direi, superiore a noi"

Il Papa ringrazia la coordinatrice della redazione, Rita Pinci, aggiungendo: “Leggo Donne Chiesa Mondo, dal tempo del coordinamento della professoressa Scaraffia: sempre l'ho letto, perché mi piace, mi piace questa sfida che è già nel titolo”. E poi aggiunge: “Le donne hanno una capacità di gestire e di pensare totalmente differente da noi e anche, io direi, superiore a noi, un altro modo”. Poi il Papa fa l’esempio delle donne in Vaticano: “dove abbiamo messo donne, subito la cosa cambia, va avanti”. La stessa cosa succede nella vita quotidiana: “tante volte io lo vedevo quando passavo con il bus, facendo la coda per visitare nel carcere i loro figli e le donne li': la donna che mai lascia il figlio, mai!” ricorda il Pontefice.

I tre linguaggi della donna: mente, cuore e mani

"Noi usiamo il femminile come una cosa di scarto, di gioco, di scherzo" sottolinea ancora il Papa che ricorda un incontro con Ursula Von der Leyen alla quale chiese: “Mi dica signora: lei è un medico e ha sette figli, che chiama al telefono ogni pomeriggio; mi dica: com'è riuscita a sbloccare quell'opposizione del Rapporto dell'Unione Europea all'Europa durante il covid, la questione del Benelux e di qualche altro Paese che si contrapponevano, come ha fatto?” A questa domanda il Papa racconta che la risposta della presidente fu: “Come facciamo tutte noi mamme”. La donna è “un'altra categoria di pensiero ma non solo pensiero: pensiero, sentimento e opere” conclude il Santo Padre. Ecco allora il riferimento alle citate parole sui tre linguaggi della donna: mente, cuore e mani.