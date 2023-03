Festa della Donna, 12 libri sul femminismo per bambine e ragazze

7/13

Con l'introduzione di Michela Murgia, questo libro racconta scene di vita quotidiana. Scene di donne chiamate a fare mille cose insieme, mentre i compagni chiedono dove sono le loro scarpe. Tutto ruota attorno a un’affermazione, quella che spesso il partner fa: “Bastava chiedere”. Ma la donna non è l’organizzatrice della casa, e non deve essere tacciata come isterica quando perde la pazienza. Non è responsabile del benessere emotivo e sessuale dell’uomo, e non va in vacanza quando è in maternità. Euro 17,10

Bastava chiedere! 10 storie di femminismo quotidiano