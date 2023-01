Corea del Nord dichiara lockdown a Pyongyang

I residenti sono tenuti a rimanere nelle loro case fino a tutta domenica e devono sottoporsi a controlli di temperatura più volte al giorno, secondo l'avviso di cui Nk è giunta a conoscenza. Non è chiaro se anche altre città siano state dichiarate in lockdown e i media statali devono ancora annunciare le nuove misure. La Corea del Nord ha dichiarato lo scorso agosto di aver completamente sradicato il Covid-19 dal suo territorio, un'affermazione che gli esperti giudicano "altamente non plausibile". Un avviso simile emesso all'inizio di maggio 2022, quando i casi di Covid-19 sono esplosi per la prima volta a livello nazionale, non specificava la durata del blocco, che alla fine è durata per due settimane.