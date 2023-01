La mafia problema pedagogico. Assai prima che criminale

Un uomo, nato e cresciuto in Sicilia , in un quartiere difficile, mi consegna un ricordo d’infanzia, racconta di quando entrò in un frutteto coi suoi amici rubando degli agrumi. “Tornai a casa col bottino, credendomi un piccolo eroe che portava alla famiglia qualcosa da mangiare, come si sentivano i miei amici. Mia madre mi bloccò sulla porta, intimandomi di riportare quei frutti dove li avevo presi. Così feci. Da quella volta, che era anche la prima per me, non partecipai ad altre scorribande. Metà dei miei amici continuarono su quella strada, che li avrebbe condannati a una vita difficile”. Un intervento che tocca un destino, come spesso accade ai gesti educativi. Preso isolatamente un singolo episodio può non essere rappresentativo di un orientamento pedagogico, ma spesso i ricordi remoti vengono memorizzati in quanto impregnati di persistenze, per tale ragione è immaginabile che l’atteggiamento di quella madre esprimesse una consuetudine.

L’episodio torna di attualità in questi giorni elettrizzati dalla cattura di un latitante, a cui il suo ambiente educativo forse non oppose mai dinieghi e quello sociale gli fece credere che fosse normale barare al gioco. Mi è accaduto di confrontarmi con detenuti, anche in regime di carcere duro, o con giovanissimi, talvolta minori, che scontavano una pena, e sentirli evocare con grandi rimpianti criticità educative nella loro infanzia. Sebbene viva in Lombardia da quasi mezzo secolo, la mia adolescenza è trascorsa in Sicilia, ragione per cui ritengo che l’evento così forte dell’arresto, per il quale bisogna ringraziare unicamente le forze dell’ordine e il personale giudiziario, non determinerà cambiamenti significativi sugli inneschi perversi e su tutto ciò che ruotava intorno alla figura e al sistema del latitante. Da coloro che sapevano benissimo chi fosse e dove si nascondeva alle persone che sembrano neutrali tra lo Stato e il mafioso o, addirittura, dalla parte di quest’ultimo.

L’Italia come un sistema planetario

Questa vicenda può essere una grande opportunità per rivoluzionare l’approccio al magma che sottostà ai fenomeni legati alla grande criminalità, dando una mano soprattutto a coloro i quali, che sono i più, remano nella direzione giusta, ma sono costretti a vivere atmosfere innaturali perché mancano risposte che affiancano quella repressiva, sottraendo alla solitudine i cittadini. Strade che richiedono forti consapevolezze. Innanzi tutto, bisognerebbe avere chiaro che il Paese, in barba a chi ne parla come di un blocco unico, è più simile a un sistema planetario. Tanti corpi celesti, con climi e temperature molto vari, stato di fatto che rende scarsamente utile studiare la temperatura media dell’intero sistema mentre sarebbe assolutamente necessario avere la situazione specifica di ogni pianeta o satellite interessato. Propria a causa di tale configurazione, per conoscere, anche solo superficialmente, le varie specificità del nostro paese occorre camminarci sopra, frequentarle assiduamente. Non c’è un punto mediano da cui osservarlo. Se non si tiene conto di questo, si rischiano giudizi moralistici, per quanto esteticamente corretti, come quando si biasimano i cittadini che in questi anni sono stati, volontariamente o meno, nella stessa bolla del mafioso. L’istinto è quello di stigmatizzare talune parole e atteggiamenti sfuggenti, ambigui, eppure bisogna passare da quei luoghi per comprendere i sentimenti che pervadono le persone, spesso di paura verso i criminali o di rabbia verso chi dovrebbe impedirne le prepotenze. Tuttavia, il fondale su cui si proiettano le immagini è troppo diverso per essere ricompreso in un giudizio uguale per tutti.

Il rapporto tra lo spazio e il tempo

Solo per dirne una, Bologna-Milano, 210 chilometri, un’ora di treno. Catania-Palermo 210 chilometri mezza giornata sulle rotaie. Il rapporto tra lo spazio e il tempo non è privo di conseguenze biografiche per chi abita i territori, perché genera una diversa relazione con gli eventi. Se voglio andare a trovare un parente nel capoluogo emiliano, muovendomi da quello lombardo, posso sbrigarmela in giornata, lo stesso non può accadere se abito in Sicilia. Ho parlato innumerevoli volte in Sicilia o in Calabria e l’indomani in Friuli o in Lombardia. Lo stacco è sensibile, sovente accompagnato da quello che definisco “Jet lag esistenziale”, uno straniamento emotivo che mi rimane appiccicato addosso per giorni. Questo non accade perché abbia qualche censura da muovere agli abitanti di quelle regioni, ma perché penso a tutti i bambini e ai ragazzi che potrebbero seguire piste diverse, non di rado insopportabilmente diverse, pure essendo connazionali.