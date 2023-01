3/15 ©Ansa

Nel carcere ci sono diversi nomi pesanti di Cosa Nostra, come Filippo Graviano (condannato all'ergastolo per essere stato uno dei mandanti delle stragi del '92 e del '93 e per l'uccisione di don Pino Puglisi)

Matteo Messina Denaro in carcere all'Aquila, Nordio firma decreto per regime di 41 bis