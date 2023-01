Messina Denaro trasferito in carcere all' Aquila in regime 41 bis

Nella prigione abruzzese c'è un buon reparto di medicina oncologica dove il boss verrà curato e consente spostamenti facili verso Roma per i futuri interrogatori dei pm. Tra i detenuti del 41 bis ci sono personaggi di spicco della malavita come Filippo Graviano e Nadia Desdemona Lioce

Prima notte in carcere per il boss Matteo Messina Denaro arrestato ieri mattina dopo 30 anni di latitanza, presso la clinica Maddalena di Palermo dove era in cura per un tumore. Il boss ieri mattina stesso è stato portato prima presso la caserma dei Carabinieri San Lorenzo e poi trasferito all'aeroporto militare Boccadifalco da dove ha raggiunto con un volo speciale il carcere di massima sicurezza. Messina Denaro sarà interrogato nei prossimi giorni dal Procuratore capo Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido.

Il carcere dell'Aquila è il polo italiano del 41 bis e nasce con l'obiettivo di garantire una struttura che non potesse consentire alcun contatto tra i detenuti. Proprio qui è stato interrogato a lungo Gaspare Spatuzza senza che alcuno degli altri detenuti si rendesse conto di quanto accadeva. Per questa ragione Messina Denaro è stato destinato all'Aquila. Ma anche perché qui c'è anche un buon reparto di medicina oncologica dove il boss, viste le sue condizioni cliniche, può essere curato. Inoltre l'Aquila, a differenza degli altri penitenziari che hanno l'area del 41 bis come Sassari, Nuoro e Tolmezzo, è collegata bene con Roma dove il detenuto Messina Denaro dovrà andare spesso in vista dei numerosi interrogatori dei pm.

Dietro le sbarre ci sono 160 uomini e 12 donne. Tutti camorristi, mafiosi e 'ndranghetistI che non si incontreranno mai. Nella prigione abruzzese oltre a Matteo Messina Denaro sono detenuti nomi di spicco di Cosa nostra come Filippo Graviano, Carlo Greco e Ignazio Ribisi ma anche personaggi della 'ndrangheta come Pasquale Condello e della camorra come Paolo Di Lauro senior e Ferdinando Cesarano. Nel reparto 41 bis delle donne c'è pure Nadia Desdemona Lioce condannata all'ergastolo per gli omicidi Biagi e D'Antona.