8/11

In Germania lo Spiegel scrive che ''è stato arrestato il boss mafioso più ricercato di Italia'' anche ''considerato il padrino di Cosa Nostra''. La Welt, invece, ha diffuso la notizia in prima pagina e in taglio basso, parlando di Messina Denaro come ''il capo di Cosa Nostra e il criminale più ricercato d'Italia, già condannato per omicidio e latitante dal 1993''