Messina Denaro, biglietto sulla tomba di Falcone: "Ce l'abbiamo fatta"

La Fondazione Falcone: "Una giornata straordinaria"

"Una giornata straordinaria - il commento della Fondazione alle foto in un post pubblicato ieri pomeriggio - Un grande successo della Procura della Repubblica di Palermo e dell'Arma dei Carabinieri: il miglior modo per ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel trentesimo anniversario delle stragi. Siamo grati allo Stato e alle Istituzioni e anche in questa giornata di gioia siamo dalla parte giusta. Da un lato l'arresto dell'ultimo boss stragista Matteo Messina Denaro, il peggior criminale e latitante d'Italia, dall'altro la fiducia e la speranza che vincono: un giovane laureato che ha lasciato ieri in segno di impegno la sua corona di alloro sulla tomba".