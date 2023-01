Arresto Messina Denaro, le immagini dell'ingresso nella clinica. VIDEO

Un breve filmato diffuso dalle forze dell'ordine testimonia l'entrata, in estrema tranquillità, del boss di Cosa Nostra nella struttura dove era in cura da un anno. Pochi minuti più tardi l'operazione che ha portato alla cattura del super latitante

Firmato il provvedimento per il carcere duro

Nei pochi istanti del video diffuso dai carabinieri, si vede Messina Denaro varcare con estrema serenità i cancelli d'ingresso della struttura all'interno della quale ha svolto le terapie oncologiche per le quali risulta in cura da un anno sotto la falsa identità di Andrea Bonafede. Poco lontano, ad attenderlo, il fiancheggiatore e autista personale Giovanni Luppino, anche lui arrestato nella mattinata di ieri. All'indomani della cattura, per il boss di Cosa Nostra è stato firmato il provvedimento che prevede il carcere duro. Messina Denaro si trova attualmente nel penitenziario dell'Aquila.