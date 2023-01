6/12 Ministero dell'Interno

Nella lista c’è anche Giovanni Motisi, membro di Cosa nostra e capo del clan Motisi. Nato l’1 gennaio 1959 a Palermo, è latitante dal 1998. Sempre dal 1998 è ricercato per omicidio, dal 2001 per associazione di tipo mafioso e dal 2002 per strage. Le ricerca in campo internazionale, per arresto ai fini estradizionali, sono state avviate il 10 dicembre 1999

