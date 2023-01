Arresto Matteo Messina Denaro, cosa succede ora secondo gli esperti

Nino Di Matteo, magistrato, componente del Csm

Di Matteo pensa a cosa potrebbe rappresentare l'arresto di Messina Denaro: "Mi auguro che faccia una scelta di collaborazione. Sarebbe davvero importante, una svolta decisiva nella lotta a Cosa Nostra". E aggiunge ai microfoni di SkuTg24: "La collaborazione è auspiscabile nel momento in cui lo Stato dimostri di volerla, quella collaborazione. Se, come credo, Messina Denaro è a conoscenza di segreti importanti è importante che lo Stato faccia comprendere che non ha paura di affrontare determinate questioni".