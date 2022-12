7/12 ©Ansa

Presente anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri oltre a tantissime cariche dello sport italiano: dal ministro per lo Sport e per i giovani Andrea Abodi al presidente del Coni, Giovanni Malagó, passando per il numero uno della Figc, Gabriele Gravina e tanti amici, Daniele De Rossi (in foto), Gianni Morandi e l'ex presidente Massimo Ferrero



Virginia Mihajlovic su Instagram: “Ho il cuore spezzato, ti amerò per sempre papà”