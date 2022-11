De Cristofaro: "Siete voi non le Ong a violare il diritto"

Peppe De Cristofaro di SI, capogruppo del Gruppo Misto, intervenendo in Aula al Senato nell'ambito del dibattito sull'informativa del ministro Piantedosi sui migranti, ha replicato: "Siete voi, non le Ong, a violare il diritto internazionale" e "usate i migranti come una arma di distrazione di massa". "Con un'operazione di propaganda - ha sottolineato - che serve a coprire le vostre inadeguatezze sul piano sociale avete dichiarato guerra alle Ong che sono lì perché voi non ci siete, lo Stato non c'è colpevolmente da quando non c'è più 'Mare nostrum'". "Le Ong - ha detto ancora - che volete punire, multare, reprimere, confiscare, dovreste ringraziarle perché fanno in mezzo al mare quello che andrebbe fatto: ricerca e soccorso, siete voi, non le Ong a violare il diritto internazionale".