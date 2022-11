Imbarcazioni di scafisti che sarebbero partite dal porto di Gela o dalle coste dell'Agrigentino per arrivare in Tunisia e far poi subito rientro con migranti a bordo. È questo lo scenario emerso dall'operazione “Mare aperto” della polizia di Caltanissetta, che ha eseguito 18 misure cautelari nei confronti di 11 tunisini e sette italiani: il Gip ha disposto il carcere per 12 di loro e gli arresti domiciliari per gli altri sei. In alcune intercettazioni agli atti dell’inchiesta, gli organizzatori dicono agli scafisti che se ci fossero stati problemi, come un'avaria al motore, avrebbero potuto "sbarazzarsi dei migranti in alto mare". Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in una informativa alle Camere ha rivendicato la strategia del governo, "ispirata a umanità e fermezza", e ha ribadito che le navi delle Ong costituiscono un "fattore d'attrazione" dei flussi.