Migranti, cosa prevede l'accordo Ue di ricollocamento e distribuzione

3/10

Non sono previste quote fisse di ricollocazione tra gli Stati Ue. L’accordo parla però di un obbligo dei Paesi europei di aiutare quelli che, a livello numerico, si trovano a essere i principali territori per numero di sbarchi. Il meccanismo di distribuzione e ricollocamento è volontario e non obbligatorio, come avevano chiesto i cosiddetti MED 5: Italia, Spagna, Cipro, Malta e Grecia, i più esposti per condizioni geografiche all’arrivo dei migranti

Migranti, cosa sono le navi delle Ong e cosa fanno nel Mediterraneo