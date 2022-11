Migranti, cosa sono le navi delle Ong e cosa fanno nel Mediterraneo

5/10 ©Ansa

Le operazioni di soccorso in mare di persone e imbarcazioni in difficoltà sono coordinate dal Maritime rescue coordination centre (M.R.C.C). In Italia le attività sono gestite dal Comando generale della Guardia costiera. Quando viene lanciato un allarme, il centro competente incarica del soccorso l’imbarcazione più vicina. Le navi possono muoversi per operazioni di salvataggio anche in caso di avvistamento diretto, ma sempre in coordinamento con le autorità competenti

