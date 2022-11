1/9 ©Ansa

Trento è in testa per la qualità della vita. Lo rivela la 24esima edizione del Rapporto sulla Qualità della Vita in Italia, realizzato da ItaliaOggi con l'Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. La provincia trentina ha ottenuto il massimo in quasi tutti gli ambiti, otto su nove

