Riscaldamento globale, Wmo: emissione record di gas serra nel 20221

Tuttavia, per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030 nella lotta ai cambiamenti climatici, avverte l'Agenzia, gli sforzi devono più che raddoppiare. La Commissione rilancia sulla lotta all'inquinamento, perché "il Green Deal è qualcosa di più di abbassare le emissioni", ha ricordato il vicepresidente dell'esecutivo Ue, Frans Timmermans. L'approccio è quello "One Health", promosso dall'Oms, in cui la salute umana è connessa con quella delle piante, degli animali e degli ecosistemi. Sulla base di questo criterio Bruxelles propone limiti più severi per gli inquinanti e diritto alla compensazione per cittadini e Ong in caso di violazione delle regole Ue sulla qualità dell'aria.

Anche l'Onu lancia il suo allamrme sul clima: solo una "rapida" e "radicale" trasformazione del sistema può evitare il disastro. È questo il messaggio che arriva dal rapporto dell'Unep sulle emissioni intitolato 'The Closing Window' che si può tradurre come ultima chance. L'ultimo anno è stato un anno "sprecato" per il clima, con progressi "tristemente inadeguati" nonostante gli impegni al vertice Cop26 di Glasgow. Siamo lontanissimi dagli obiettivi di Parigi e al momento non esiste un percorso credibile verso un riscaldamento globale di 1,5 gradi mentre le politiche attualmente in vigore, se non saranno rafforzate, porterebbero a un aumento di 2,6-2,8 gradi.

Gli impegni aggiornati della Cop26

Gli impegni aggiornati in seguito alla Cop26 di Glasgow riducono di meno dell'1% le emissioni di gas serra previste per il 2030. Devono essere invece dimezzate del 45% per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi, secondo il rapporto. "È un'impresa ardua, e alcuni direbbero impossibile, riformare l'economia globale e quasi dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030, ma dobbiamo provarci", afferma il direttore esecutivo del Programma Onu per l'ambiente, Inger Andersen. "Ogni frazione di grado conta: per le comunità vulnerabili, per le specie e gli ecosistemi e per ognuno di noi", aggiunge. "Anche se non raggiungiamo i nostri obiettivi per il 2030, dobbiamo sforzarci di avvicinarci il più possibile a 1,5°C. Ciò significa - ha spiegato - gettare le basi di un futuro a zero emissioni: un futuro che ci consentirà di ridurre gli sbalzi di temperatura e offrire molti altri vantaggi sociali e ambientali, come aria pulita, posti di lavoro ecologici e accesso universale all'energia".

Unep: "Attuazione Ndc non credibile attualmente"

Nella migliore delle ipotesi, la piena attuazione dei contributi stabiliti a livello nazionale promessi (in inglese Ndc, nationally determined contribution) e ulteriori impegni a zero emissioni indicano un aumento di 1,8 gradi, quindi c'è speranza. Tuttavia, questo scenario non è giudicato dall'Unep "attualmente credibile in base alla discrepanza tra le emissioni attuali, gli obiettivi Ndc a breve termine e gli obiettivi zero-netti a lungo termine". Il rapporto presenta quindi una guida alla trasformazione necessaria nei settori della fornitura di energia elettrica, dell'industria, dei trasporti e degli edifici, nonché nei sistemi alimentari e finanziari.