5/10 ©Ansa

In alcune zone d’Italia ci si aspetta che il termometro non scenda al di sotto dei 20°C ancora per qualche settimana. Per questo, nei territori più caldi, le zanzare potrebbero continuare a infastidire i cittadini anche durante il primo periodo invernale e addirittura fino a Natale

Gli 8 migliori repellenti naturali per le zanzare